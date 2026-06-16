Walsborstel middelmatig 500

Middelhard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Geschikt voor de reiniging van gevoelige gevels, folies en stoffen. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.

Kenmerken en voordelen
Streeploze reiniging tot dicht bij de rand
  • Borstels aan de zijkant als dempingsbescherming en voor een reinging tot dicht bij de rand.
  • Streeploze reinigingsresultaten dankzij de diagonale borstelharen in het midden van de borstel.
Intuïtieve kleurcodering
  • Kleurcodering vergemakkelijkt de selectie van het geschikte borstelhulpstuk.
Snelwisselmechanisme
  • Snelle vervanging van de borstel voor een eenvoudige aanpassing aan de reinigingstaak.
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur watertoevoer (°C) 40
Kleur rood
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,7
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Toepassingen
  • Voor de reiniging van gevels met natuursteen, plaaster of houten oppervlakken
  • Voor de reiniging van rolluiken en jaloezieën
  • Voor het reinigen van stoffen en membraanfolies