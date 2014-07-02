ABS Уловител на замърсяване

Поцинкована стоманена кошница за събиране на груби замърсявания и за фиксиране на смукателния маркуч във външни зони.

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Спецификации

Технически данни

Тегло с опаковката (кг) 3,737
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