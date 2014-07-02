Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με εσωτερικό σπείρωμα, με διάμετρο 16 χιλ. Το ακροφύσιο έχει διάφορες κατευθύνσεις δέσμης για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των αποφραγμένων αποχετεύσεων και σωληνώσεων. Οι τρεις από τους τέσσερις εκτοξευτήρες ακροφυσίου με κλίση 30° προς τα πίσω και ο ένας βλέπει προς τα μπροστά. Έτσι, το ακροφύσιο και ο σωλήνας μπορούν να κινούνται μέσα στις σωληνώσεις. Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση R 1/8" για σύνδεση σε σωλήνα καθαρισμού σωληνώσεων.