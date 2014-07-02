Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων
Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 16 mm
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με εσωτερικό σπείρωμα, με διάμετρο 16 χιλ. Το ακροφύσιο έχει διάφορες κατευθύνσεις δέσμης για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των αποφραγμένων αποχετεύσεων και σωληνώσεων. Οι τρεις από τους τέσσερις εκτοξευτήρες ακροφυσίου με κλίση 30° προς τα πίσω και ο ένας βλέπει προς τα μπροστά. Έτσι, το ακροφύσιο και ο σωλήνας μπορούν να κινούνται μέσα στις σωληνώσεις. Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση R 1/8" για σύνδεση σε σωλήνα καθαρισμού σωληνώσεων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος (mm)
|16
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|60
|Σπείρωμα
|R 1/8"
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW