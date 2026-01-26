Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών

Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.

Με υψηλή πίεση κατά των επίμονων ρύπων, η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus είναι ιδανική για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε μικρές έως μεσαίες επιφάνειες. Τα τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης διασφαλίζουν εκπληκτικά αποτελέσματα ενώ παράλληλα προσφέρουν μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Το πλευρικό ακροφύσιο μπορεί να περιστραφεί κατά 45 μοίρες διευκολύνοντας τον αποτελεσματικό και πανεύκολο καθαρισμό σε όλες τις γωνίες και τις άκρες. Αυτό προστατεύει ταυτόχρονα τον χρήστη από το πιτσίλισμα. Επιπλέον πλεονέκτημα: Χάρη στο συμπαγές σχήμα της, η PS 30 Plus είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό σκαλοπατιών. Η κεφαλή της βούρτσας καθαρισμού ισχύος είναι κινητή και ευέλικτη. Περιστρέφεται 360 μοίρες επιτρέποντας τον καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων. Το μάκτρο μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις λείες επιφάνειες με την ενσωματωμένη λεπίδα απομάκρυνσης ακάθαρτου νερού μετά τον καθαρισμό. Με τον τρόπο αυτόν, απομακρύνεται γρήγορα το ακάθαρτο νερό που έχει μείνει και οι επιφάνειες είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν ξανά αμέσως.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών: Περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο
Περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο
Ιδανικό για καθαρισμό των γωνιών και των ακμών χωρίς πιτσίλισμα.
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών: Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να περιστραφεί 360°
Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να περιστραφεί 360°
Για απόλυτη ευελιξία σε δυσπρόσιτα σημεία.
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών: Ταινία τριχών (και στο πλευρικό ακροφύσιο)
Ταινία τριχών (και στο πλευρικό ακροφύσιο)
Προστασία από το πιτσίλισμα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των ακροφυσίων.
Τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης
  • Αποτελεσματικός καθαρισμός επίμονων ρύπων.
Συμπαγής σχεδιασμός
  • Επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό σε στενά σημεία.
Συνδυασμός υψηλής πίεσης και πίεσης χειροκίνητης βούρτσας
  • Διασφαλίζει ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό σε σχέση με τις συμβατικές μηχανές πλύσης.
Μάκτρο
  • Εύκολη απομάκρυνση του ακάθαρτου νερού. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 749 x 264 x 768
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Σκαλιά
  • Ταράτσες
  • Μπαλκόνι
  • Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης