Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών
Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.
Με υψηλή πίεση κατά των επίμονων ρύπων, η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus είναι ιδανική για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε μικρές έως μεσαίες επιφάνειες. Τα τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης διασφαλίζουν εκπληκτικά αποτελέσματα ενώ παράλληλα προσφέρουν μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Το πλευρικό ακροφύσιο μπορεί να περιστραφεί κατά 45 μοίρες διευκολύνοντας τον αποτελεσματικό και πανεύκολο καθαρισμό σε όλες τις γωνίες και τις άκρες. Αυτό προστατεύει ταυτόχρονα τον χρήστη από το πιτσίλισμα. Επιπλέον πλεονέκτημα: Χάρη στο συμπαγές σχήμα της, η PS 30 Plus είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό σκαλοπατιών. Η κεφαλή της βούρτσας καθαρισμού ισχύος είναι κινητή και ευέλικτη. Περιστρέφεται 360 μοίρες επιτρέποντας τον καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων. Το μάκτρο μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις λείες επιφάνειες με την ενσωματωμένη λεπίδα απομάκρυνσης ακάθαρτου νερού μετά τον καθαρισμό. Με τον τρόπο αυτόν, απομακρύνεται γρήγορα το ακάθαρτο νερό που έχει μείνει και οι επιφάνειες είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν ξανά αμέσως.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιοΙδανικό για καθαρισμό των γωνιών και των ακμών χωρίς πιτσίλισμα.
Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να περιστραφεί 360°Για απόλυτη ευελιξία σε δυσπρόσιτα σημεία.
Ταινία τριχών (και στο πλευρικό ακροφύσιο)Προστασία από το πιτσίλισμα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των ακροφυσίων.
Τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης
- Αποτελεσματικός καθαρισμός επίμονων ρύπων.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό σε στενά σημεία.
Συνδυασμός υψηλής πίεσης και πίεσης χειροκίνητης βούρτσας
- Διασφαλίζει ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό σε σχέση με τις συμβατικές μηχανές πλύσης.
Μάκτρο
- Εύκολη απομάκρυνση του ακάθαρτου νερού. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|749 x 264 x 768
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Universal
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K4 Power Control
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Premium Smart Control
- K5 Smart Control
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Σκαλιά
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης