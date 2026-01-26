Με υψηλή πίεση κατά των επίμονων ρύπων, η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus είναι ιδανική για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε μικρές έως μεσαίες επιφάνειες. Τα τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης διασφαλίζουν εκπληκτικά αποτελέσματα ενώ παράλληλα προσφέρουν μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Το πλευρικό ακροφύσιο μπορεί να περιστραφεί κατά 45 μοίρες διευκολύνοντας τον αποτελεσματικό και πανεύκολο καθαρισμό σε όλες τις γωνίες και τις άκρες. Αυτό προστατεύει ταυτόχρονα τον χρήστη από το πιτσίλισμα. Επιπλέον πλεονέκτημα: Χάρη στο συμπαγές σχήμα της, η PS 30 Plus είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό σκαλοπατιών. Η κεφαλή της βούρτσας καθαρισμού ισχύος είναι κινητή και ευέλικτη. Περιστρέφεται 360 μοίρες επιτρέποντας τον καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων. Το μάκτρο μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις λείες επιφάνειες με την ενσωματωμένη λεπίδα απομάκρυνσης ακάθαρτου νερού μετά τον καθαρισμό. Με τον τρόπο αυτόν, απομακρύνεται γρήγορα το ακάθαρτο νερό που έχει μείνει και οι επιφάνειες είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν ξανά αμέσως.