Set per il collegamento alla rete idrica delle idropulitrici Home&Garden

Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)

Set per il collegamento alla rete idrica delle idropulitrici Kärcher Home&Garden. Include untubo da 10m - 1/2", 2 connettori universali ed un adattatore per il rubinetto

Caratteristiche e vantaggi
Set tubi per irrigazione pronti all'uso
  • Ottimo sia per irrigare il giradino sia da usare con l'idropulitrice (allacciamento idrico).
Tubo PrimoFlex® 10 m 1/2"
  • Flessibile e con rinforzo in tessuto resistente alla pressione.
Raccordo rubinetto universale
  • Raccordo per rubinetti senza filetto con diametro interno tra 15 e 20 mm.
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo (m) 10
Dimensioni del filetto G1/2
Colore Giallo
Peso (kg) 1,2
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 270 x 270 x 80

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.