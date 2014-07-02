Set tubo per idropulitrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie
Set per idropulitrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropulitrici.
Questo set può essere utilizzato non solo come tubo di alimentazione per idropulitrici ma anche per l'irrigazione. Il set include un tubo 10m PrimoFlex privo di ftalati con diametro 3/4", un connettore universale e due adattatori universali.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo PrimoFlex® da 10 m 3/4 "
Connettore per tubi universale Plus 2.645-193.0
Connettore per tubi universale Plus 2.645-193.0
Adattatore rubinetto G3 / 4
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|2,4
|Peso con imballo (kg)
|2,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|370 x 370 x 105
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Macchine compatibili
