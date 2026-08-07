EASY!Force-ombouwset 1 - vanaf de hogedrukslang

Voor het ombouwen van Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force-ombouwset 1 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.

De nieuwste EASY!Force-Technologie nu ook beschikbaar voor bestaande hogedrukreinigers en hogedrukslangen van Kärcher met onze EASY!Force-ombouwset 1, een voordelige oplossing. De ombouwset bestaat uit een EASY!Force-hogedrukpistool (4.118-005), een 1050 millimeter spuitlans (4.112-000) met EASY!Lock-aansluitingen, adapter 8 (4.111-036) voor hogedruksproeiers met M18 × 1,5 aansluiting evenals een adapter 12 (4.111-046) voor hogedrukslang met draaikoppeling.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,2
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen EASY!Force-ombouwset 1 - vanaf de hogedrukslang 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.