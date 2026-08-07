De nieuwste EASY!Force-Technologie nu ook beschikbaar voor bestaande hogedrukreinigers en hogedrukslangen van Kärcher met onze EASY!Force-ombouwset 1, een voordelige oplossing. De ombouwset bestaat uit een EASY!Force-hogedrukpistool (4.118-005), een 1050 millimeter spuitlans (4.112-000) met EASY!Lock-aansluitingen, adapter 8 (4.111-036) voor hogedruksproeiers met M18 × 1,5 aansluiting evenals een adapter 12 (4.111-046) voor hogedrukslang met draaikoppeling.