Lance, 2050 mm, orientable

Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.

Pivotante sur 360° sous pression.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 2050
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poignée orientable
Poids emballage inclus (kg) 1,6
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Piéces détachées Lance, 2050 mm, orientable

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.