Tuyau PrimoFlex® 3/4" - 50 m
Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.
Le tuyau de qualité supérieure PrimoFlex® d'un diamètre de 3/4" et d'une longueur de 50 m est idéal pour l'arrosage des espaces et des jardins de petite comme de grande superficie. Le tuyau d'arrosage à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 24 bar. En outre, le tuyau se caractérise par une plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. Ce tuyau d'arrosage est assorti d'une garantie de douze ans. Les tuyaux d'arrosage de la gamme de produits d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples, robustes et résistants au vrillage. Les avantages sont évidents : leur longévité et leur maniabilité. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Caractéristiques et avantages
Garantie de 12 ans
- Longue durée de vie
3 couches
- Résistant aux nœuds
Pression de cassure 24 bar
- Robustesse garantie
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C
- Robustesse garantie
Ne contient pas de cadmium, barium ni de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Robustesse et durabilité garanties
Tuyau sans Phtalate
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure imperméable anti-UV
- Robustesse garantie
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|3/4″
|Longueur de flexible (m)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|10,5
|Poids emballage inclus (kg)
|10,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 380 x 285
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
PRODUITS ABANDONNÉS
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car&Home
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition *DE
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Pr PC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 4 Premium
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Pure Home *EU
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Home
- K 5 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Set *BE
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Set *BE
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Pure Home *EU
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Battery
- K 3 Full Control
- K 4 Compact *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7
- K 7 Premium Smart Control Home