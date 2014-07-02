Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm
Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.
Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.
Caractéristiques et avantages
La buse tourne autour de son propre axe avec quatre buses latérales
- Nettoyage uniforme.
Connexion : 1/8"
- Compatible avec les flexibles de nettoyage de canalisations.
Style de construction compact avec diamètre extérieur de 16 mm
- Facilité le nettoyage des conduites - espaces confinés accessibles.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|16
|Taille de buse ( )
|50
|filetage
|R 1/8"
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 MX+ Classic
- HD 6/15-4M ST Classic
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
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- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 6/15 C
- HD 5/11 EX Plus Classic
Produits retirés de la gamme
- HDS 698 C Eco
- HDS 698 CSX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
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- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
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