Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm

Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.

Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.

Caractéristiques et avantages
La buse tourne autour de son propre axe avec quatre buses latérales
  • Nettoyage uniforme.
Connexion : 1/8"
  • Compatible avec les flexibles de nettoyage de canalisations.
Style de construction compact avec diamètre extérieur de 16 mm
  • Facilité le nettoyage des conduites - espaces confinés accessibles.
Spécifications

Données techniques

Diamètre (mm) 16
Taille de buse ( ) 50
filetage R 1/8"
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme