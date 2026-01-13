Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m
Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.
Avec un diamètre de 1/2" et une longueur de 20 mètres, le tuyau d'arrosage de qualité Performance Plus est idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies. Le tissu multicouche haut de gamme au toucher optimisé offre une prise en main sensiblement améliorée et rend ce nouveau produit de la marque Kärcher particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion ce qui en fait l'outil hautes performances par excellence pour l'arrosage à débit constant. De plus, le tuyau d'arrosage est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé en plus d'être durable. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 45 bar. En outre, le tuyau d'arrosage est caractérisé par une plage de températures d'utilisation étendue de –20 à +60 °C. Ce tuyau d'arrosage est assorti d'une garantie de quinze ans.
Caractéristiques et avantages
Tissu multicouche haut de gamme
- Flexibilité et résistance à la flexion pour la garantie d'un débit d'eau constant.
20 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies.
Convient jusqu'à une pression de 45 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Résistant
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 15 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|20
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2,7
|Poids avec emballage (kg)
|2,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 280 x 130
