Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m
L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.
Le Performance Premium 1/2" de la marque Kärcher n'est pas un tuyau d'arrosage ordinaire. Fabriqué à partir d'un tissu innovant et doté de la technologie anti-torsion Kärcher Premium, il offre un maximum de robustesse, de flexibilité et de résistance à la flexion. De cette façon, le tuyau garantit un débit d'eau constant lors de l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies. En outre, la couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau, tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. C'est pour ces raisons que Kärcher offre pas moins de 18 ans de garantie. Le tuyau Performance Premium de 20 mètres de long convainc également en matière de santé et de durabilité étant donné qu'il est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb. Ses caractéristiques de performance comprennent en outre une pression d'éclatement de 45 bar ainsi qu'une plage de températures d'utilisation étendue de −20 à +60 °C.
Caractéristiques et avantages
Technologie anti-torsion Kärcher Premium
- Flexible et résistant à la flexion – pour un débit d'eau optimal sans formation de boucles.
20 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies.
Convient jusqu'à une pression de 45 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Robustesse garantie.
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 18 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|20
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2,8
|Poids avec emballage (kg)
|2,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 280 x 120
Appareils compatibles
Produits à la gamme
