Spuitlans verlenging, 1000 mm

Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. ­Lengte 1.000 mm.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 1000
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
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