Telescoopsteel TL 14 C
Maximale stijfheid bij een minimaal gewicht: telescoopsteel TL 14 C uit carbon-fiber. Enorme reikwijdte van 14 meter, multifunctioneel inzetbaar en eenvoudig in gebruik dankzij snelvergrendelingen.
Met een reikwijdte van maar liefst 14 meter biedt de zeer stijve en lichte carbon-fiber telescoopsteel TL 14 C bijna oneindige toepassingsmogelijkheden. Hij is multifunctioneel en kan zo worden gebruikt voor het reinigen van ramen, gevels of zonnepanelen met osmosewater alsook voor hogedruk- en lagedruktoepassingen en zelfs voor het schoonzuigen van bijvoorbeeld regengoten. Het in- en uitschuiven is uiterst eenvoudig dankzij innovatieve snelvergrendelingen en de klemkracht kan zonder gereedschap per segment worden ingesteld. Een draaibare sokkel met haak voor het bevestigen van een draaggordel en de unieke draaibeveiliging zorgen voor bijzonder veilig en ergonomisch werken.
Kenmerken en voordelen
Multifunctioneel inzetbaarVoor ramen-, gevels- en zonnepanelenreiniging met osmosewater. Voor hogedrukreiniging of voor lagedrukreiniging met wasborstels.
Maximale ergonomieAnti-spin-beveiliging tegen het verdraaien van de stelen voor veilig en ergonomisch werken. Snelvergrendelingen voor het snel en makkelijk losmaken van de steelklemmen. Draaibare sokkel: zorgt voor gemakkelijk en ergonomisch werken.
Zeer gebruiksvriendelijkGereedschapsloze afstelling van de klemwerking van de snelvergrendelingen. Met klemmen om de waterslang buiten de steel te geleiden. Sokkel: met haken voor het bevestigen van de gordel en het draagframe.
Maximale zekerheid
- Voelbare en zichtbare uittrekstopper voorkomt onbedoeld uit elkaar halen.
- Elektrisch niet geleidend basis-steeldeel.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte van de telescopische buis (m)
|2,4 - 14
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Materiaal
|koolstof
|Elements
|10
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,2
Verpakkingsinhoud
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Gereedschapsloze aanpassing van de klemkracht
- slang haak
- uittrekbare stop
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Toepassingen
- Zeer geschikt voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen
- Maakt ook stofzuigen op grote hoogte mogelijk