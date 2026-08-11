Met een reikwijdte van maar liefst 14 meter biedt de zeer stijve en lichte carbon-fiber telescoopsteel TL 14 C bijna oneindige toepassingsmogelijkheden.​ Hij is multifunctioneel en kan zo worden gebruikt voor het reinigen van ramen, gevels of zonnepanelen met osmosewater alsook voor hogedruk- en lagedruktoepassingen en zelfs voor het schoonzuigen van bijvoorbeeld regengoten. Het in- en uitschuiven is uiterst eenvoudig dankzij innovatieve snelvergrendelingen en de klemkracht kan zonder gereedschap per segment worden ingesteld. Een draaibare sokkel met haak voor het bevestigen van een draaggordel en de unieke draaibeveiliging zorgen voor bijzonder veilig en ergonomisch werken.