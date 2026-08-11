Telescoopsteel TL 14 C

Maximale stijfheid bij een minimaal gewicht: telescoopsteel TL 14 C uit carbon-fiber. Enorme reikwijdte van 14 meter, multifunctioneel inzetbaar en eenvoudig in gebruik dankzij snelvergrendelingen.

Met een reikwijdte van maar liefst 14 meter biedt de zeer stijve en lichte carbon-fiber telescoopsteel TL 14 C bijna oneindige toepassingsmogelijkheden.​ Hij is multifunctioneel en kan zo worden gebruikt voor het reinigen van ramen, gevels of zonnepanelen met osmosewater alsook voor hogedruk- en lagedruktoepassingen en zelfs voor het schoonzuigen van bijvoorbeeld regengoten. Het in- en uitschuiven is uiterst eenvoudig dankzij innovatieve snelvergrendelingen en de klemkracht kan zonder gereedschap per segment worden ingesteld. Een draaibare sokkel met haak voor het bevestigen van een draaggordel en de unieke draaibeveiliging zorgen voor bijzonder veilig en ergonomisch werken.

Kenmerken en voordelen
Telescoopsteel TL 14 C: Multifunctioneel inzetbaar
Multifunctioneel inzetbaar
Voor ramen-, gevels- en zonnepanelenreiniging met osmosewater. Voor hogedrukreiniging of voor lagedrukreiniging met wasborstels.
Telescoopsteel TL 14 C: Maximale ergonomie
Maximale ergonomie
Anti-spin-beveiliging tegen het verdraaien van de stelen voor veilig en ergonomisch werken. Snelvergrendelingen voor het snel en makkelijk losmaken van de steelklemmen. Draaibare sokkel: zorgt voor gemakkelijk en ergonomisch werken.
Telescoopsteel TL 14 C: Zeer gebruiksvriendelijk
Zeer gebruiksvriendelijk
Gereedschapsloze afstelling van de klemwerking van de snelvergrendelingen. Met klemmen om de waterslang buiten de steel te geleiden. Sokkel: met haken voor het bevestigen van de gordel en het draagframe.
Maximale zekerheid
  • Voelbare en zichtbare uittrekstopper voorkomt onbedoeld uit elkaar halen.
  • Elektrisch niet geleidend basis-steeldeel.
Specificaties

Technische gegevens

Lengte van de telescopische buis (m) 2,4 - 14
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Materiaal koolstof
Elements 10
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,2

Verpakkingsinhoud

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Gereedschapsloze aanpassing van de klemkracht
  • slang haak
  • uittrekbare stop
Videos
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Toepassingen
  • Zeer geschikt voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen
  • Maakt ook stofzuigen op grote hoogte mogelijk
Accessoires