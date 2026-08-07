Telescoopsteel TL 7 F

Telescoopstelen TL 7 F met een reikwijdte tot wel 7 meter en gemaakt van stevig lichtgewicht glasvezel. Met praktische snelvergrendelingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.

Ideaal voor het reinigen met borstels en osmosewater van ramen, gevels en zonnepanelen, de tot 7 meter lange watervoerende van glasvezel geproduceerde telescoopstelen TL 7 F. Praktische snelvergrendelingen maken gemakkelijk in- en uitschuiven mogelijk en de klemkracht kan afzonderlijk moeiteloos en zonder gereedschap worden ingesteld. Een draaibare sokkel maakt het werken bijzonder gemakkelijk en ergonomisch - indien nodig kan een draagband direct aan de sokkel worden bevestigd.

Kenmerken en voordelen
Telescoopsteel TL 7 F: Multifunctioneel inzetbaar
Multifunctioneel inzetbaar
Voor ramen-, gevels- en zonnepanelenreiniging met osmosewater. Voor hogedrukreiniging of voor lagedrukreiniging met wasborstels.
Telescoopsteel TL 7 F: Maximale ergonomie
Maximale ergonomie
Snelvergrendelingen voor het snel en makkelijk losmaken van de steelklemmen. Draaibare sokkel: zorgt voor gemakkelijk en ergonomisch werken.
Telescoopsteel TL 7 F: Zeer gebruiksvriendelijk
Zeer gebruiksvriendelijk
Gereedschapsloze afstelling van de klemwerking van de snelvergrendelingen. Met klemmen om de waterslang buiten de steel te geleiden. Sokkel: met haken voor het bevestigen van de gordel en het draagframe.
Maximale zekerheid
  • Voelbare en zichtbare uittrekstopper voorkomt onbedoeld uit elkaar halen.
  • Elektrisch niet geleidend basis-steeldeel.
Specificaties

Technische gegevens

Lengte van de telescopische buis (m) 2 - 7
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Materiaal Glasvezel
Elements 5
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,1

Verpakkingsinhoud

  • Tool less clamp force adjustment
  • Gereedschapsloze aanpassing van de klemkracht
  • slang haak
  • uittrekbare stop
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Toepassingen
  • Zeer geschikt voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen
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