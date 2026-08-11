Telescoopstelen watervoerend TL 7 H

Multifunctionele watervoerende hybride telescoopsteel TL 7 H, gemaakt van een koolstof-glasvezelmengsel dat zowel zeer stijf als licht van gewicht is. Dankzij de snelvergrendelingen gemakkelijk uitschuifbaar. Reikwijdte tot 7 m.

Of het nu gaat om het reinigen van ramen, gevels of zonnepanelen met osmosewater, of met lage druk en wasborstels of met hoge druk: Onze watervoerende hybride telescoopstelen TL 7 H met een reikwijdte van 7 meter zijn multifunctioneel inzetbaar. Gefabriceerd van speciaal Carbon-Glasvezel-Composiet, overtuigen door bijzonder hoge stijfheid en tegelijkertijd een zeer laag gewicht. Innovatieve snelvergrendelingen zorgen voor comfortabel in- en uitschuiven, terwijl de geïntegreerde draaibeveiliging en een draaibare sokkel voor maximale ergonomie zorgen. De gereedschapsloze, individuele instelling van de klemkracht maakt bovendien het hanteren eenvoudiger. Doormiddel van een haak op de sokkel kan ook een draaggordel worden gebruikt.

Kenmerken en voordelen
Telescoopstelen watervoerend TL 7 H: Multifunctioneel inzetbaar
Multifunctioneel inzetbaar
Voor ramen-, gevels- en zonnepanelenreiniging met osmosewater. Voor hogedrukreiniging of voor lagedrukreiniging met wasborstels.
Telescoopstelen watervoerend TL 7 H: Maximale ergonomie
Maximale ergonomie
Anti-spin-beveiliging tegen het verdraaien van de stelen voor veilig en ergonomisch werken. Snelvergrendelingen voor het snel en makkelijk losmaken van de steelklemmen. Draaibare sokkel: zorgt voor gemakkelijk en ergonomisch werken.
Telescoopstelen watervoerend TL 7 H: Zeer gebruiksvriendelijk
Zeer gebruiksvriendelijk
Gereedschapsloze afstelling van de klemwerking van de snelvergrendelingen. Met klemmen om de waterslang buiten de steel te geleiden. Sokkel: met haken voor het bevestigen van de gordel en het draagframe.
Maximale zekerheid
  • Voelbare en zichtbare uittrekstopper voorkomt onbedoeld uit elkaar halen.
  • Elektrisch niet geleidend basis-steeldeel.
Specificaties

Technische gegevens

Lengte van de telescopische buis (m) 2 - 7
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Materiaal Hybride
Elements 5
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,6

Verpakkingsinhoud

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Gereedschapsloze aanpassing van de klemkracht
  • slang haak
  • uittrekbare stop
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Toepassingen
  • Zeer geschikt voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen
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