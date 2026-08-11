Of het nu gaat om het reinigen van ramen, gevels of zonnepanelen met osmosewater, of met lage druk en wasborstels of met hoge druk: Onze watervoerende hybride telescoopstelen TL 7 H met een reikwijdte van 7 meter zijn multifunctioneel inzetbaar. Gefabriceerd van speciaal Carbon-Glasvezel-Composiet, overtuigen door bijzonder hoge stijfheid en tegelijkertijd een zeer laag gewicht. Innovatieve snelvergrendelingen zorgen voor comfortabel in- en uitschuiven, terwijl de geïntegreerde draaibeveiliging en een draaibare sokkel voor maximale ergonomie zorgen. De gereedschapsloze, individuele instelling van de klemkracht maakt bovendien het hanteren eenvoudiger. Doormiddel van een haak op de sokkel kan ook een draaggordel worden gebruikt.