Aanbouwset slangbevestiging

Zuignap voor de bevestiging van de afzuigslang op gladde oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN