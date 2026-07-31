Detergente intensivo per pulizie di fondo RM 750 ASF NTA Free, 200l

Detergente potente per la pulizia di fondo rimuove efficacemente macchie ostinate di olio, grasso, sangue e proteine. Detergente a bassa schiumosità. Privo di NTA.

Pulitore profondo PressurePro Intensive RM 750 versatile e a bassa formazione di schiuma, adatto per l'uso con idropulitrici ad alta pressione e per superfici, nonché con lavasciuga. Il potente detersivo è stato sviluppato appositamente per le elevate esigenze della produzione e dell'industria, in particolare dell'industria alimentare e delle cucine commerciali. Rimuove dalle superfici il tipico sporco ostinato e i residui causati da olio, grasso, fuliggine, proteine, succhi di frutta, vino o birra ed è adatto anche per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali molto sporche. Il detergente industriale altamente concentrato può essere dosato con molta parsimonia ed è quindi particolarmente economico da usare. Se necessario può essere utilizzato anche per la pulizia manuale.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 200
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 14
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 228
Prodotto
  • Detergente base intensivo da usare con idropulitrici e lavasciuga
  • Per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali decisamente sporche
  • Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
  • Rapida efficacia
  • Formulazione a bassa schiumosità
  • Altamente produttivo
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
Detergente intensivo per pulizie di fondo RM 750 ASF NTA Free, 200l
Detergente intensivo per pulizie di fondo RM 750 ASF NTA Free, 200l
Detergente intensivo per pulizie di fondo RM 750 ASF NTA Free, 200l
Detergente intensivo per pulizie di fondo RM 750 ASF NTA Free, 200l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Lavaggio auto
  • Lavapezzi
  • Pulizia dei pavimenti
  • Sgrassare superfici
Accessori