Straalpistool

Korte insteltijd, eenvoudig transport, onmiddellijke uitschakeling - het straalpistool is de voordelige reinigingsmethode voor alle soorten kleine tot middelgrote oppervlakken Druk / waterhoeveelheid regelbaar.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 3,4
Compatibele apparaten
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