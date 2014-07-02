Aanbouwset vuilopvanger

Emmer van verzinkt staal voor het opvangen van grof vuil en voor de bevestiging van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (incl. doos) (kg) 3,7
Compatibele apparaten
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