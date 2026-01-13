Raccord universel plus
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.
Caractéristiques et avantages
Grip plastique souple
- Pour une prise en main facile.
Système de clic
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Couleur
|Jaune
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|65 x 33 x 45
