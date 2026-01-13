Raccord universel plus aquastop

La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.

Les raccords universels Plus sont compatibles avec les tuyaux Ø 13 – 15 – 19 mm. La bague de serrage et les pattes internes allongées permettent une grande résistance pour un maintient optimal du tuyau. Le raccord bi matière permet une meilleure prise en main grâce à son grip. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d’arrosage sans aucune éclaboussure.

Caractéristiques et avantages
Aqua Stop
Grip plastique souple
Système de clic
Spécifications

Données techniques

Diamètre 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Couleur Jaune
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 70 x 42 x 42
