Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58, 20l

Détergent professionnel éliminant les taches de graisse, d’huile et d’albumine les plus tenaces ainsi que les restes d’aliments sur les carrelages et les conteneurs. Le tapis de mousse assure une longue durée de contact et agit ainsi intensivement sur les surfaces verticales.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13,1
Poids (kg) 21,3
Poids avec emballage (kg) 22,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 237 x 430
Domaines d'utilisation
  • Laiteries
  • Nettoyage des surfaces
  • Carrelage
  • Containers alimentaires
  • Nettoyage régulier
