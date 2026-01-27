Agent moussant PressurePro, neutre RM 57, 20l

Détergent moussant doux pour toutes les taches légères de graisse, d’huile et d’albumine. Action longue durée grâce au tapis de mousse qui se forme. Se rince facilement.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 6,7
Poids (kg) 20,4
Poids avec emballage (kg) 21,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 237 x 430
Domaines d'utilisation
  • Laiteries
  • Nettoyage des surfaces
  • Grandes cuisines
  • Nettoyage régulier
