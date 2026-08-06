EASY!Force комплект за преобразуване 1 - от маркуч за високо налягане

За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане,струйник и всички адаптери до дюзата.

Също така е възможно да използвате модерна технология EASY! Force със съществуващите водоструйки и маркучи за високо налягане от Kärcher на ниска цена с нашия комплект за преобразуване EASY! Force 1. Комплектът за преобразуване включва EASY! Force пистолет за високо налягане (4.118-005),струйник с дължина 1050 мм (4.112-000) с EASY! Lock връзки, адаптер 8 (4.111-036) за дюзи за високо налягане с връзка M 18 × 1.5, както и адаптер 12 (4.111-046) за маркуч за високо налягане вкл. въртящ се съединител.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 2,15
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