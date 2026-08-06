Струйник удължител, 1000 мм

Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 мм.

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 300
Дължина (мм) 1000
Температура (°C) макс. 155
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,636

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