Flexible de rallonge de 5 m

5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.

5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Avec manchon de raccordement.

Spécifications

Données techniques

Poids avec emballage (kg) 1,3
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