Agent moussant PressurePro, acide RM 59, 20l

Détergent professionnel moussant éliminant les dépôts et résidus les plus tenaces de calcaire, de rouille, d’albumine, de tartre sur les carrelages et les conteneurs. Le tapis de mousse très stable assure une action intensive sur toutes les surfaces.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 2
Poids (kg) 21,2
Poids avec emballage (kg) 22
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 237 x 430
Propriétés
  • Détergent doux pour le nettoyage haute pression à la mousse.
  • Elimine efficacement les restes et dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et albumine.
  • Respectueux des matériaux
  • Action longue durée grâce au tapis de mousse qui se forme
  • Se rince facilement.
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Sans NTA
Agent moussant PressurePro, acide RM 59, 20l
Agent moussant PressurePro, acide RM 59, 20l
Agent moussant PressurePro, acide RM 59, 20l
Agent moussant PressurePro, acide RM 59, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H315 Provoque une irritation cutanée
  • H318 Provoque de graves lésions des yeux
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
  • P302 + P352a EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Laiteries
  • Carrelage
  • Nettoyage des surfaces
  • Containers alimentaires
Accessoires