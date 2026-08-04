Détergent actif PressurePro RM 80, en poudre, 20kg

Poudre hautement concentrée soluble à l'eau avec un parfum frais et à écoulement facile. Dissout les salissures d'huile, de graisse et de pollution. Nettoyage actif à toutes les plages de température, doux avec les matériels.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (kg) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10,9
Poids (kg) 20
Poids avec emballage (kg) 20,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 750 x 450 x 120
Propriétés
  • Un détergent haute pression en poudre très riche pour le lavage de véhicule
  • Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
  • Efficace à toutes les températures.
  • Particulièrement efficace
  • Respectueux des matériaux
  • Sans NTA
Détergent actif PressurePro RM 80, en poudre, 20kg
Détergent actif PressurePro RM 80, en poudre, 20kg
Détergent actif PressurePro RM 80, en poudre, 20kg
Détergent actif PressurePro RM 80, en poudre, 20kg
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos