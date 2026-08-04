Détergent acide conçu pour le nettoyage des salles de traite et des étables. Elimine les dépôts les plus tenaces, tels que le calcaire, les minéraux et la rouille. Possède une bonne compatibilité avec les matériaux. S’applique avec un nettoyeur haute pression à eau froide ou à eau chaude équipé d’un injecteur de détergent. Dosage : 1-3%