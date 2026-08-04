Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri, 10l

Détergent acide conçu pour le nettoyage des salles de traite et des étables. Elimine les dépôts les plus tenaces, tels que le calcaire, les minéraux et la rouille. Des produits empêchant la corrosion protègent lʼéquipement de lʼétable.

Détergent acide conçu pour le nettoyage des salles de traite et des étables. Elimine les dépôts les plus tenaces, tels que le calcaire, les minéraux et la rouille. Possède une bonne compatibilité avec les matériaux. S’applique avec un nettoyeur haute pression à eau froide ou à eau chaude équipé d’un injecteur de détergent. Dosage : 1-3%

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 1
Poids avec emballage (kg) 11,4
Propriétés
  • Il enlève les résidus inorganiques les plus récalcitrants de calcium, de rouille, de minéraux et dépôts de lait
  • 100 % biodégradable
  • Très bonne compatibilité du matériel, n’abîme pas les surfaces recouvertes de tuiles, en acier inoxydable, en plastique ou en acier
  • Pas d’effets négatifs sur les systèmes d’évacuation
Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri, 10l
Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri, 10l
Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri, 10l
Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri, 10l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Etables et salles de traite
  • Nettoyage des sols et surfaces
  • Sanitaires
Accessoires