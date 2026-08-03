Βαθύ καθαριστικό δαπέδων RM 754, 10l

Εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό για εύκολη αφαίρεση κεριού και επικαλύψεων πολυμερούς σε αδιάβροχα και ευαίσθητα σε αλκάλια δάπεδα. Δεν απαιτείται χρόνος για ξέπλυμα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 10,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 11,2
Προϊόν
  • Ισχυρό βαθύ καθαριστικό για την αφαίρεση υπολειμμάτων φίλμ και βρωμιάς
  • Αφαιρεί το επίμονο κερί και επικαλύψεις πολυμερούς
  • Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε
  • Ευρεία γκάμα εφαρμογών: κατάλληλο για αδιάβροχες, ευαίσθητες σε αλκάλια (π.χ. linoleum) και ανθεκτικές στα αλκάλια (π.χ. PVC) επιφάνειες
  • Άριστη συμβατότητα υλικού
  • Χαμηλό pH στη συγκένρεωση εφαρμογής
  • Δεν απαιτείται χρονοβόρο ξέπλυμα
  • Επίσης κατάλληλο για καθαρισμό συντήρησης
  • Ασφαλές και εύκολο στη χρήση
  • Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
  • Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
Βαθύ καθαριστικό δαπέδων RM 754, 10l
Βαθύ καθαριστικό δαπέδων RM 754, 10l
Βαθύ καθαριστικό δαπέδων RM 754, 10l
Βαθύ καθαριστικό δαπέδων RM 754, 10l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προσοχή
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα