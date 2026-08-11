FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 20l

Ισχυρός καθαριστικό και μέσο περιποίησης για τον καθαρισμό συντήρησης όλων των ανθεκτικών σε νερό, σκληρών και ελαστικών δαπέδων και καλυμμάτων. Ειδικά κατάλληλο για γυμναστήρια και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, καθώς διατίθεται έκθεση πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με το πρότυπο DIN V 18032-2: 2001-04 σχετικά με τις αντιολισθητικές ιδιότητες Το Wipe Care Extra RM 780 στεγνώνει χωρίς ραβδώσεις.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 9
Βάρος (kg) 20
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 21,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 270 x 240 x 430
FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 20l
FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 20l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα