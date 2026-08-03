FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 2.5l
Ισχυρός καθαριστικό και μέσο περιποίησης για τον καθαρισμό συντήρησης όλων των ανθεκτικών σε νερό, σκληρών και ελαστικών δαπέδων και καλυμμάτων. Ειδικά κατάλληλο για γυμναστήρια και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, καθώς διατίθεται έκθεση πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με το πρότυπο DIN V 18032-2: 2001-04 σχετικά με τις αντιολισθητικές ιδιότητες Το Wipe Care Extra RM 780 στεγνώνει χωρίς ραβδώσεις.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|2,5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|4
|pH
|9
|Βάρος (kg)
|2,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|255 x 255 x 290
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- B 110 R Bc Dose+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp +R75
- B 110 R Classic Bp Pack +D75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 150 R
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I D
- B 300 R I Diesel + βούρτσα δεξιά
- B 300 R I Diesel + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
- B 300 R I LPG
- B 300 R I LPG + SB right (δεξιά)
- B 300 R I LPG + SD right (δεξιά)
- B 300 RI Bp + SB
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+R55
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 85 R Classic Bp + R65
- B 85 R Classic Bp +D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + R65
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Βαμβακερή πανέτα για σύστημα άγκριστρου και βρόγχου 40 cm
- Πανέτα ECO!, μπλε
- Πανέτα κοντών μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόγχου, μπλε, 40cm
- Πανέτα κοντών μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόγχου, μπλε, 60 cm
- Πανέτα κοντών μικροϊνών, με πτερύγια, γκρι (40 cm)
- Πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, μπλε, 40 cm
- Πανέτα μικροϊνών Basic 40cm
- Πανέτα μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόγχου, μπλε, 40cm
- Σφουγγαρίστρα από βαμβάκι 40x13 cm
- Σφουγγαρίστρα από μικροίνες 40x13cm
- Σφουγγαρίστρα από μικροίνες 40x13cm, λειαντική
- Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g με ταινία.
- Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g.
- B 150 R + R 90
- B 150 R BP SB JP/USA
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bp
- B 150 R Bp Adv
- B 150 R Bp DOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 150 R Bp Pack Adv DOSE Fleet+240AhWet+Rins+D90+
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240AhWet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack+170AhAM+D90
- B 150 R Bp Pack+170AhAM+R85
- B 150 R Bp others
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE (με δίσκο)
- B 200 R + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc +D90
- B 200 R Bc +R85
- B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 200 R Bp
- B 200 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+D90
- B 200 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+R85
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 300 R I LPG + βούρτσα δεξιά
- B 300 R I LPG + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
- B 50 W Bp +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 90 R Classic Bp
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bc Dose 180AhGel+D65+Squeegee
- B 95 RS Bc Dose 180AhGel+R75+Squeegee
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/70 R Classic *KAP
- BR 55/40 RS Bp Pack
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδου