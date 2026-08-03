FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 2.5l

Ισχυρός καθαριστικό και μέσο περιποίησης για τον καθαρισμό συντήρησης όλων των ανθεκτικών σε νερό, σκληρών και ελαστικών δαπέδων και καλυμμάτων. Ειδικά κατάλληλο για γυμναστήρια και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, καθώς διατίθεται έκθεση πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με το πρότυπο DIN V 18032-2: 2001-04 σχετικά με τις αντιολισθητικές ιδιότητες Το Wipe Care Extra RM 780 στεγνώνει χωρίς ραβδώσεις.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 2,5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 4
pH 9
Βάρος (kg) 2,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 255 x 255 x 290
FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 2.5l
FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 2.5l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα