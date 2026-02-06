G 180 Q pistool
Het G 180 Q Quick Connect-pistool voor een comfortabele, ergonomische reiniging met de hogedrukreiniger.
Die Pistole G 180 Q bietet dank verbessertem Design mehr Komfort bei der Anwendung. Dank des optimalen Pistolenschafts steht einer ergonomischen Reinigung nichts mehr im Wege. Für eine noch effizientere Reinigung kann, sofern der Hochdruckreiniger über eine Reinigungsmittelansaugung verfügt, Reinigungsmittel direkt über die Pistole ausgebracht werden. Dank der Kindersicherung ist zudem eine einfache Sicherung des Pistolenabzugs möglich, und mit dem komfortablen Quick Connect-Anschluss lässt sich der Hochdruckschlauch einfach installieren. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect
- Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Reinigingsmiddel wordt zonder spuitlans rechtstreeks via het pistool aangebracht
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Spoelmondstuk direct op het spuitpistool (zonder spuitlans)
- Efficiënte en snelle verwijdering van het losgemaakte vuil.
Kinderbeveiliging
- Spuitpistool is geblokkeerd
Compatibel met alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2–K 7 met Quick Connect-aansluiting.
- Perfect voor latere upgrades en vervangingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|551 x 43 x 188
Compatibele apparaten
