Adaptateur 1 M22AG-TR22AG

Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 300
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,2
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