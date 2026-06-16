Raccord filete

Pour le montage des buses HD et des accessoires directement sur le pistolet HD (avec vis de buse). Non compatible avec les buses triples.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,3
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Piéces détachées Raccord filete

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En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.