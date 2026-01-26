Avec le détergent actif PressurePro RM 81 alcalin, sans silicone et favorisant l'action du séparateur d'huile, Kärcher propose un détergent haute pression quasiment universel pour de multiples applications possibles. Il convient tant pour le lavage de véhicules et de moteurs ou de bâches dans l'industrie automobile que pour le nettoyage des machines agricoles. L'industrie agroalimentaire bénéficie également de cette formulation hautement concentrée et sans danger pour les matériaux, qui élimine sans effort les souillures tenaces d'huile, de graisse, de sucres et de protéines. Sa puissance de nettoyage assure l'hygiène des surfaces, convoyeurs à bande, caisses, réservoirs, fûts, chambres froides des cuisines industrielles, boucheries et abattoirs. En outre, le détergent actif PressurePro RM 81, alcalin est également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude et peut être utilisé en mode vapeur jusqu'à une température de 150 °C.