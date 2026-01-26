Actieve reiniger, alkalisch, RM 81, NTA-vrij, 20l

Universeel toepasbare actieve reiniger. Verwijdert zware olie, vet- en minerale verontreinigingen. Geschikt voor het wassen van voertuigen/motoren en het reinigen van zeilen.

Met zijn alkalische, siliconenvrije en gemakkelijk te scheiden PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, biedt Kärcher een nagenoeg allesomvattend hogedruk reinigingsmiddel voor een breed scala aan toepassingen. Het is geschikt voor taken in de auto-industrie, waaronder het wassen van voertuigen en motoren of het reinigen van zeilen, evenals in de landbouw voor het reinigen van machines. Ook de voedingsindustrie profiteert van de sterk geconcentreerde en tegelijkertijd materiaalvriendelijke formulering die moeiteloos zware olie, vet, suiker en eiwitverontreinigingen verwijdert. Oppervlakken, transportbanden, kratten, tanks, vaten, koelcellen in commerciële keukens, slagerijen en slachthuizen worden hygiënisch schoon gemaakt. Bovendien is onze PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 ook geschikt voor warmwaterhogedrukreiniging en kan worden gebruikt in de stoomfase tot 150°C.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 12,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 22,9
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Onderdelenreiniging
  • Ontvetting van oppervlakken
  • Reiniging van dekzeilen
  • Vloer- en oppervlaktereiniging
Toebehoren