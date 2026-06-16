1-liter-reservoir voor schuimlans basic

Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlansen (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Compatibele apparaten
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