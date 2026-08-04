Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon
Les brosses sont entraînées par le débit d’eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.
Caractéristiques et avantages
Brosse de lavage rotative fonctionnant à l'eau
- Pas de moteur supplémentaire pour l'entraînement de brosse nécessaire.
- Modèle compact et léger.
Poils nylon
- Les surfaces sont protégées.
Effets de nettoyage mécanique grâce à la rotation
- Gain de temps en comparaison au nettoyage avec des brosses de lavage standards.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Matériau
|Nylon
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|300 x 200 x 100
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