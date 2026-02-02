FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 10l
Ειδικό απορρυπαντικό για όλα τα ευαίσθητα κεραμικά πλακίδια. Διαλύει αποτελεσματικά κηλίδες από γράσο, λάδι και ορυκτέλαια. Δεν επηρεάζει τις αντιολισθητικές ιδιότητες των κεραμικών πλακών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|10,5
|Βάρος (kg)
|11,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Προϊόν
- Ισχυρό βασικό καθαριστικό για πολύ λερωμένες πέτρινες πλάκες
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Καλές ιδιότητες διαβροχής
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- Ιδιαίτερα παραγωγικό
- Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
- Χωρίς τασιενεργά και χωρίς ένζυμα
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- B 110 R Bc Dose+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp +R75
- B 110 R Classic Bp Pack +D75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 150 R
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp Adv
- B 150 R Bp DOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 150 R Bp Pack Adv DOSE Fleet+240AhWet+Rins+D90+
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240AhWet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack+170AhAM+D90
- B 150 R Bp Pack+170AhAM+R85
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE (με δίσκο)
- B 200 R + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc +D90
- B 200 R Bc +R85
- B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 200 R Bp
- B 200 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+D90
- B 200 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+R85
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I D
- B 300 R I Diesel + βούρτσα δεξιά
- B 300 R I Diesel + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
- B 300 R I LPG
- B 300 R I LPG + SB right (δεξιά)
- B 300 R I LPG + SD right (δεξιά)
- B 300 R I LPG + βούρτσα δεξιά
- B 300 R I LPG + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
- B 300 RI Bp + SB
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 50 W Bp +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill+Dose
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 70 R Bp Pack Classic
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- SGV 8/5
- Βαμβακερή πανέτα για σύστημα άγκριστρου και βρόγχου 40 cm
- Πανέτα ECO!, μπλε
- Πανέτα κοντών μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόγχου, μπλε, 40cm
- Πανέτα κοντών μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόγχου, μπλε, 60 cm
- Πανέτα κοντών μικροϊνών, με πτερύγια, γκρι (40 cm)
- Πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, μπλε, 40 cm
- Πανέτα μικροϊνών Basic 40cm
- Πανέτα μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόγχου, μπλε, 40cm
- Σφουγγαρίστρα από βαμβάκι 40x13 cm
- Σφουγγαρίστρα από μικροίνες 40x13cm
- Σφουγγαρίστρα από μικροίνες 40x13cm, λειαντική
- Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g με ταινία.
- Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g.
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδου