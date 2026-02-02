FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 10l

Ειδικό απορρυπαντικό για όλα τα ευαίσθητα κεραμικά πλακίδια. Διαλύει αποτελεσματικά κηλίδες από γράσο, λάδι και ορυκτέλαια. Δεν επηρεάζει τις αντιολισθητικές ιδιότητες των κεραμικών πλακών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 10,5
Βάρος (kg) 11,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 12,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 188 x 307
Προϊόν
  • Ισχυρό βασικό καθαριστικό για πολύ λερωμένες πέτρινες πλάκες
  • Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
  • Καλές ιδιότητες διαβροχής
  • Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
  • Ιδιαίτερα παραγωγικό
  • Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
  • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
  • Χωρίς NTA
  • Χωρίς τασιενεργά και χωρίς ένζυμα
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
