FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 2.5l

Ειδικό καθαριστικό για όλα τα ευαίσθητα κεραμικά πλακίδια. Διαλύει αποτελεσματικά κηλίδες από γράσο, λάδι και ορυκτέλαια. Δεν επηρεάζει τις αντιολισθητικές ιδιότητες των ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων. Χωρίς τασιενεργά και εύκολος διαχωρισμός.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 2,5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 4
pH 11
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,1
Προϊόν
  • Ισχυρό βασικό καθαριστικό για πολύ λερωμένες πέτρινες πλάκες
  • Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
  • Καλές ιδιότητες διαβροχής
  • Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
  • Καθαρίζει με 98% φυσικά συστατικά
  • Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
  • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
  • Χωρίς NTA
  • Χωρίς τασιενεργά και χωρίς ένζυμα
FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 2.5l
FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 2.5l
FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 2.5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα