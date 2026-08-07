Borstel hard

Borstel met harde haren voor het reinigen van industriële gevels, bestratingen, vloeren en het verwijderen van grof vuil. Eenvoudig te bevestigen aan telescopische stelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher.

De borstel met harde haren maakt een grondige en oppervlakvriendelijke reiniging van industriële gevels mogelijk maar ook van bestratingen en vlonders buiten. Daarbij is hij eenvoudig direct te bevestigen aan hogedrukspuitlansen of voor gevelreiniging aan watervoerende telescoopstelen van Kärcher. Hiervoor zijn een 25°-hogedruksproeier en een sproeierset voor gebruik van schoon water in de borstel geïntegreerd. Voor een optimale contactdrukbelasting beschikt de borstel ook over steunborstelharen.

Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te herkennen kleurcodering
  • De kleurcodering maakt het gemakkelijk om de juiste borstel te kiezen.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Geïntegreerde hogedruksproeier voor gebruik van de borstel met een hogedrukreiniger.
  • Inclusief 2 sproeiers en 1 koppeling voor het gebruik van schoon water.
  • Met 4 sproeieraansluitingen voor een optimale bewatering.
Specificaties

Technische gegevens

Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Aansluitdraad M 18
Kleur Groen
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
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Toepassingen
  • Voor de reiniging van terrassen met bestrating of houten vlonders
  • Voor reiniging van geveloppervlakken met beton, stenen, vertinde plaat of staal
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