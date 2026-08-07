De borstel met harde haren maakt een grondige en oppervlakvriendelijke reiniging van industriële gevels mogelijk maar ook van bestratingen en vlonders buiten. Daarbij is hij eenvoudig direct te bevestigen aan hogedrukspuitlansen of voor gevelreiniging aan watervoerende telescoopstelen van Kärcher. Hiervoor zijn een 25°-hogedruksproeier en een sproeierset voor gebruik van schoon water in de borstel geïntegreerd. Voor een optimale contactdrukbelasting beschikt de borstel ook over steunborstelharen.