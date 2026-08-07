Borstel Medium
Reinigt perfect gevels, rolluiken en textielstof: borstel met medium-harde haren voor een snelle en makkelijke bevestiging aan watervoerende telescoopstelen of spuitlansen van Kärcher.
De borstel met medium-harde haren is snel en makkelijk direct op een watervoerende telescoopsteel of spuitlans van Kärcher te monteren en is ideaal voor het efficiënt reinigen van gevels, rolluiken en textielstoffen. Voor de toepassing met hogedruk is een 25°-hogedruksproeier en een sproeierset voor gebruik met schoon water in de borstel geïntegreerd. Om ervoor te zorgen dat de borsteldruk correct is, beschikt de borstel ook over steunborstelharen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te herkennen kleurcodering
- De kleurcodering maakt het gemakkelijk om de juiste borstel te kiezen.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Geïntegreerde hogedruksproeier voor gebruik van de borstel met een hogedrukreiniger.
- Inclusief 2 sproeiers en 1 koppeling voor het gebruik van schoon water.
- Met 4 sproeieraansluitingen voor een optimale bewatering.
Specificaties
Technische gegevens
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Kleur
|Rood
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
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Toepassingen
- Voor reiniging van gevels met oppervlakken van natuursteen, pleisterwerk of hout
- Voor de reiniging van gevels, jaloezieën en rolluiken
- Voor de reiniging van textiel- en membraanfolies