De borstel met medium-harde haren is snel en makkelijk direct op een watervoerende telescoopsteel of spuitlans van Kärcher te monteren en is ideaal voor het efficiënt reinigen van gevels, rolluiken en textielstoffen. Voor de toepassing met hogedruk is een 25°-hogedruksproeier en een sproeierset voor gebruik met schoon water in de borstel geïntegreerd. ​ Om ervoor te zorgen dat de borsteldruk correct is, beschikt de borstel ook over steunborstelharen.