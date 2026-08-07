Om beschadigingen te voorkomen moeten kwetsbare oppervlakken zoals ramen of zonnepanelen zorgvuldig gereinigd worden. De borstel met zachte en gespleten haren, beschermt het kwetsbare glas en reinigt bovendien bijzonder grondig - zowel met schoon water als met hoge druk. Daarbij is hij eenvoudig direct te monteren aan watervoerende telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher. Een sproeierset voor schoon water en een 25°-hogedruksproeier zorgen voor beide toepassingsmogelijkheden.