Borstel zacht

Eenvoudig te bevestigen aan telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher: Borstel met zachte haren voor grondige reiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.

Om beschadigingen te voorkomen moeten kwetsbare oppervlakken zoals ramen of zonnepanelen zorgvuldig gereinigd worden. De borstel met zachte en gespleten haren, beschermt het kwetsbare glas en reinigt bovendien bijzonder grondig - zowel met schoon water als met hoge druk. Daarbij is hij eenvoudig direct te monteren aan watervoerende telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher. Een sproeierset voor schoon water en een 25°-hogedruksproeier zorgen voor beide toepassingsmogelijkheden.

Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te herkennen kleurcodering
  • De kleurcodering maakt het gemakkelijk om de juiste borstel te kiezen.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Geïntegreerde hogedruksproeier voor gebruik van de borstel met een hogedrukreiniger.
  • Inclusief 2 sproeiers en 1 koppeling voor het gebruik van schoon water.
  • Met 4 sproeieraansluitingen voor een optimale bewatering.
Specificaties

Technische gegevens

Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Aansluitdraad M 18
Kleur Blauw
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
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Toepassingen
  • Voor het reinigen van zonnepanelen, oppervlakken van (plexi-)glas en serres
  • Voor het reinigen van kwetsbare gevels met glas, PVC of gelakte oppervlakken
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