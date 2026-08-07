Borstel zacht
Eenvoudig te bevestigen aan telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher: Borstel met zachte haren voor grondige reiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.
Om beschadigingen te voorkomen moeten kwetsbare oppervlakken zoals ramen of zonnepanelen zorgvuldig gereinigd worden. De borstel met zachte en gespleten haren, beschermt het kwetsbare glas en reinigt bovendien bijzonder grondig - zowel met schoon water als met hoge druk. Daarbij is hij eenvoudig direct te monteren aan watervoerende telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher. Een sproeierset voor schoon water en een 25°-hogedruksproeier zorgen voor beide toepassingsmogelijkheden.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te herkennen kleurcodering
- De kleurcodering maakt het gemakkelijk om de juiste borstel te kiezen.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Geïntegreerde hogedruksproeier voor gebruik van de borstel met een hogedrukreiniger.
- Inclusief 2 sproeiers en 1 koppeling voor het gebruik van schoon water.
- Met 4 sproeieraansluitingen voor een optimale bewatering.
Specificaties
Technische gegevens
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Kleur
|Blauw
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20-4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St *EU
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS-E 8/16 -4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- ProHD 400
- Telescoopsteel TL 14 C
- Telescoopsteel TL 7 F
- Telescoopsteel watervoerend TL 10 H
- Telescoopstelen TL 10 C
- Telescoopstelen watervoerend TL 7 H
Niet meer leverbare producten
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 600
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage *EU
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MX Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/21 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
Toepassingen
- Voor het reinigen van zonnepanelen, oppervlakken van (plexi-)glas en serres
- Voor het reinigen van kwetsbare gevels met glas, PVC of gelakte oppervlakken