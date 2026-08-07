EASY!Force Advanced

Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.

Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
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