Lance, 1050 mm, orientable

Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.

Pivotante sur 360° sous pression.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 1050
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poignée orientable
Poids emballage inclus (kg) 1
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