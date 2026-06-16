Spuitlans, 1050 mm, draaibaar

1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Handgreep draaibaar
Gewicht (incl. doos) (kg) 1
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