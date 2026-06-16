Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m
De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|20
|Temperatuur (°C)
|max. 130
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,9
Inbegrepen bij levering
- Slanghaspel
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