Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m

De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Temperatuur (°C) max. 130
Kleur antraciet
Gewicht (incl. doos) (kg) 16,9

Inbegrepen bij levering

  • Slanghaspel
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Onderdelen Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m

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