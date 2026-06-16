Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m

Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.

Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Temperatuur (°C) max. 150
Max. druk (bar) 200
Kleur zwart
Gewicht (incl. doos) (kg) 13,2

Inbegrepen bij levering

  • Slanghaspel
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Onderdelen Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m

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